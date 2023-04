IG Baba redeploys new, old AIGs + Full list

Inspector General of Police, Usman Baba, has approved the redeployment of new and old Assistant Inspector Generals of Police.

The development was confirmed by a police signal on Friday, a day after the decoration of the new AIGs in Abuja.

Full list of the AIGs redeployed with immediate effect by Baba:

Zone 14, Katsina, AIG Ahmed Abdulraman

PMF, FHQ, Abuja, AIG Ibrahim Kaoje

SPU, FHQ, Abuja, AIG Mattew Akinyosola

Zone 12, Bauchi, AIG Abiodun Alabi

Martine, Lagos, AIG Yekini Ayoku

Zone 13, Awka, AIG Olofu Adejo

Zone 7, Abuja, Aliyu Garba

ICT, FHQ, Abuja, AIG Idris Dauda

Research and Development, FHQ, Abuja, AIG Yusuf Usman

Zone 4, Makurdi, AIG Haladu Ros-Amson

Zone 8, Lokoja, AIG Babatunde Ishola

CTU FHQ, Abuja, AIG Alexander Wannang

Zone 2, Lagos, AIG Ari Ali

Zone 9, AIG Umuahia, Mamman Umar

GMDT, Kano, AIG Sadiq Abubakar

FCID FHQ Annex, Lagos, AIG Frank Mba

Zone 16, Yenagoa, Benjamin Okolo

DTD, FHQ, Abuja, AIG Oyediran Oyeyemi

FCID Annex, Kaduna, Babaji Sunday

Zone 5, Benin, AIG Arungwa Udo

Force Transport Officer, FHQ, Abuja, AIG Yusua Usman.