WAEC: NLC, TUC strike won’t affect WASSCE

The West African Examination Council in Nigeria has said that the strike called by organised labour will not affect the ongoing West African Senior School Certificate Examination.

The Eagle Online recalls that the Nigeria Labour Congress and Trade Union Congress on Friday declared the strike.

The strike, over new minimum wage and failure to reverse the hike in electricity tariff, will commence on Monday.

But WAEC said its scheduled examination will not be affected by the strike.

In a statement titled:

“𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 𝗯𝘆 𝗡𝗟𝗖 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗨𝗖,” WAEC said: “𝗧𝗵𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗪𝗔𝗘𝗖 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗵𝗮𝘀 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗿𝗮𝘄𝗻 𝘁𝗼 𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗟𝗮𝗯𝗼𝘂𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 (𝗡𝗟𝗖) 𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 (𝗧𝗨𝗖) 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗮𝘆, 3𝗿𝗱 𝗝𝘂𝗻𝗲, 2024.

Also Read:

“𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗻𝗰𝗶𝗹 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗯𝗼𝘁𝗵 𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗼𝗳 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻𝘀, 𝗵𝗼𝘄𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗘𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗪𝗔𝗦𝗦𝗖𝗘) 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗶𝘀 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗹𝘆 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗶𝘀 𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲 𝗽𝘂𝘁 𝘁𝗼 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗱𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.

“𝗔𝘀 𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗳𝗼𝗿𝗲𝘀𝗮𝗶𝗱 𝗿𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻, 𝗪𝗔𝗘𝗖 𝗡𝗶𝗴𝗲𝗿𝗶𝗮 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘀 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲.

“𝗔𝗹𝗹 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝘀, 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘀, 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀, 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗽𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗱𝗲𝗾𝘂𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝘀𝗶𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘅𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝗮𝗹𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗮𝘀 𝘀𝗰𝗵𝗲𝗱𝘂𝗹𝗲𝗱.”