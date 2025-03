UK releases details of dead Nigerians with unclaimed estates  

The 58 identified Nigerians on the list include: (S/N Property Owner/Place of Birth/Date of Death/ Place of Death/Marital Status/BV Reference)

1 Arbel Aai’Lotta’Qua Abouarh Nigeria 5/2/1998 Chiswick London W4 Widower BV984930/1

2 Adenike Adebiyi Nigeria Unknown Hackney London N1 Spinster BV21003032/1

3 Akanni Jeremiah Adejumo Nigeria 31/03/2017 Muswell Hill London N10 Unknown BV21711076/1

4 Solomon Adekanmibi Nigeria 31/01/2021 Colchester Essex Unknown BV22207473/1

5 Ganiyu Akambi Aderinto Not specified 20/07/2016 Archway London N19 Unknown BV21808132/1

6 Richard Adesanya Nigeria 20/07/2016 Hackney London E9 Unknown BV21808132/1

7 Jeff Adhekeh Nigeria Unspecified South Kensington London SW7 Unknown BV22107842/1

8 Isaac Ademola Adio Nigeria 17/08/2012 Harrow Middlesex Bachelor BV21304418/1

9 Julius Ajidahuan Nigeria Unspecified Ilford Essex Bachelor BV2097929/1

10 Julius Taiwo Akinyeye Ondo, Nigeria 19/07/1995 Derby Derbyshire Unknown BV960071/1

11 Charles Ayodele Aliu Nigeria 31/03/2011 Solihull West Midlands Bachelor BV21213206/1

12 Peter Ifeanyi Arinze Nigeria 23/03/2000 Camberwell London SE5 Bachelor BV2026061/1

13 Folayele Festus Awosika Nigeria 1/3/2001 Hammersmith London W6 Unknown BV2037690/1

14 Olajide Ayinde Nigeria 25/04/1997 Hackney London E9 Bachelor BV974293/1

15 Matthew Balogun Nigeria 31/12/2005 Clapham London SW4 Bachelor BV2084437/1

16 Henry Banjoko Nigeria Unknown Hampstead London NW3 Bachelor BV2074183/1

17 John Olaolu Bankole Ibadan, Nigeria 27/04/2010 London EC1V Husband BV21105049/1

18 Tessi Bello Nigeria 15/10/2003 Camden London NW3 Bachelor BV2051782/1

19 Peter Benson Nigeria 1/2/2019 Stratford London E15 Unknown BV21918199/1

20 Paul Benard Lagos, Nigeria Unknown Camden London NW1 Widower BV2087609/1

21 Eugene Bucknor Nigeria 2/3/2021 Brockley London SE4 Bachelor BV22108784/1

22 Samuel Emeka Chude Nigeria Unspecified Birmingham Unknown BV21201209/1

23 Nathaniel Davies Nigeria 7/4/2010 Clapton London E5 Bachelor BV21211255/1

24 Charles Dixon Nigeria 4/8/2018 Basingstoke Hampshire Unknown BV21817506/1

25 Enwukwe Graham Kwedi Ede Nigeria 6/1/2011 Lambeth London SE1 Unknown BV21106358/1

26 Sunny Eyo Edem Calabar, Nigeria 16/09/2011 Ilford Essex Widow BV21114789/1

27 Victor Adedapo Olufemi Fani-Kayode Lagos, Nigeria 15/08/2001 Birmingham West Midlands Bachelor BV2026069/1

28 Bose Abosede Elizabeth Fige Bendel, Nigeria 4/5/2008 Paddington London W2 Spinster BV2085258/1

29 Samuel William MacAuley Godwin Nigeria 25/02/2010 Lambeth London SE1 Bachelor BV21106495/1

30 Salamatu Harford Nigeria Unspecified South Norwood London SE25 Widow BV2091608/1

31 Louisa Holmes Nigeria 24/05/2021 Cheam Sutton Spinster BV22201373/1

32 Tamunokombia Morris Isodiki Nigeria Unspecified Camden London NW1 Single man BV2011682/1

33 Oyinoluwa Ttijesulase Jesugoodness Nigeria 4/5/2011 Tottenham London N15 Unknown BV21400247/1′

34 Ibidun Johnson Nigeria 14/02/2003 Peckham London SE15 Unknown BV21307554/1

35 William Kadry Nigeria Unspecified Fulham London SW6 Bachelor BV21200174/1

36 Victoria Myers Nigeria 7/8/2010 St.Johns Wood London NW8 Widow BV21914328/1

37 Mark N’Wogo Nigeria Unknown Surrey Mid-Eastern Surrey Unknown BV93623/1

38 Zacheus Idowu Ogunsanya Nigeria 29/08/2003 Camberwell London SE5 Unknown BV2040843/1

39 Ifetayo Oguntayo Ogun State, Nigeria 20/11/2016 Upper Edmonton London N18 Single man BV21705991/1

40 John Emanuel O’Hosi Nigeria 18/02/2007 Leeds West Yorkshire Bachelor BV2071815/1

41 Stephen Oliyide Nigeria 20/10/2013 Catford London SE6 Bachelor BV21508718/1

42 Joyce Omoni Nigeria 28/02/2014 Peckham London SE15 Spinster BV21503408/1

43 Adeoye Kuyoro Onanuga Nigeria 30/08/2008 Kingston upon Thames Surrey Unknown BV21609894/1

44 Kayode Orishagbemi Yola, Nigeria Unspecified Northampton Northamptonshire Bachelor BV21202011/1

45 Tex Orrico Lagos, Nigeria 28/09/2009 Marylebone London W1 Bachelor BV20911088/1

46 Florence Baby Osikpa Nigeria 8/1/2015 Paddington London WC2 Spinster BV21501417/1

47 Kate Blessing Osolase Nigeria 9/9/2014 Wednesbury West Midlands Unknown BV21906100/1

48 Francis Ossai Nigeria 21/01/2000 Highgate London N6 Unknown BV2064064/1

49 Sunday Owolabi Nigeria 26/04/2020 Whitechapel London E1 Bachelor BV22015871/1

50 Gabriel Nduaguba Ozokoli Nigeria 23/04/1994 Edmonton London N18 Unknown BV22005943/1

51 Cecilia Ricketts Nigeria 15/10/2010 Hackney London E9 Spinster BV21110413/1

52 Henry George Babatunde Taylor Lagos, Nigeria Unknown St Pancras London WC1 Unknown BV2077793/1

53 John Uzoma Nigeria 14/07/2016 Camden London NW3 Unknown BV21815461/1

54 Akinlolu Olaniran Williams Lagos, Nigeria 26/07/2013 Sheffield South Yorkshire Bachelor BV21315131/1

55 Akinola Williams Nigeria 16/02/2008 Northampton Northamptonshire Widower BV2081939/1

56 Nathaniel Babatunde Williams Lagos, Nigeria 22/02/2009 Birmingham West Midlands Bachelor BV2092299/1

57 Samuel Ademola Williams Nigeria 21/01/2016 Wanstead London E11 Bachelor BV21808988/1

58 Salihu Ajadi Yusuff Nigeria 4/1/2017 Leeds West Yorkshire Unknown BV21713497/1

