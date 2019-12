The Oyo State House of Assembly on Wednesday screened and confirmed the names of 33 Local Government Caretaker Chairmen and the 35 Local Council Development Areas designates sent to it by Governor Seyi Makinde.

The LGAs and LCDAs Caretaker Chairmen designates were screened by the House Committee on Local Government and Chieftaincy matters on Tuesday and confirmed by the House.

The Chairmen:

Okeleye Gbenga – Afijio Local Government

Olumuyiwa Ogunrinde – Akinyele East

Ahmed Kazeem – Akinyele South.

Seun Olu – Soro LCDA

Adedigba Jimoh – Akinyele West

Wahabi Kareem – Oriire North

Bankole Bidia – Oriire Central

Fatai Okunlola- Oyo South West

Arowosaye Saheed – Oyo East

Akeem Olukitibi – Oyo West

Alhaji Omirinde Sharafadeen – Saki West

Alhaji Muda Busari – Saki East

Moruf Gbadamosi – Surulere Oko

Sharafadeen Muhammed – Surulere Orile-Igbon

Adegbite Isiaha – Surulere Iresaadu

Akindele Ojo – Afijio West

Alaka Yinusa- Oyo South East

Adediran Sulaiman – Irepo

Lukman Majekobaje – Oriire South

Rahmon Adepoju – Ibadan North West

Shittu Laisu – Ibadan North

Alhaja Kehinde Eboda – Ibadan South East/Scout Camp

Alhaji Salimonu Afolabi – Kajola

Oyediran Gideon – Iwajowa LCDA

Saka Fashola – Ido

Sheriff Adeojo – Omi-Adio

Adeniran Ramat – Saki East

Amusan Gideon – Ogbomoso South West

Seun Adeyinka – Ogbomoso Central

Seun Ojo – Ogo Oluwa/Ajaawa

Ajala Abraham – Ogo Oluwa Odo-Oba

Chief Ayandeyi Ayantunji – Olorunsogo

Wahab Kazeem – Oluyole Akorede

Olaide Popoola – Oluyole Idi-Ayunre

Alhaji Sanusi Musibau Adesina – Ona-Ara Akanran

Adekunle Balogun – Inukan

Yakub Ganiyu- Orelope

Sunday Johnson Busayo – Saki East Ifeloju

Adeleke Tajudeen – Saki West Wewe

Dr. Adepoju Mudashiru – Atisbo Tede

Makanjuola Joel Ayoola – Atisbo South

Ibrahim Sulaiman Akinkunmi – Atiba Ofa-Meta

Sanda Sikiru – Egbeda

Dr. Amos Olawoyin – Egbeda Ajorosun

Kazeem Osannyi – Ibadan North Aare Latoosa.

Alhaji Waheed Akanbi – Ibadan North

Yinka Oladimeji – Irepodun Ijokodo

Abiodun Babalola – Ibadan East Agugu

Ibrahim Akintayo – Ibadan North East

Omotoso Ganiyu – Oke’Badan

Alawode Oluwole – Ibadan South East.

Kehinde Akande – Ibadan South West

Tajudeen Adigun – Ibadan West Alesinloye

Sharafadeen Olaoniye – Ibarapa Central Igbo-Ora

Obalowo Olugbenga – Ibarapa East Eruwa

Joseph Diji – Ibarapa North East

Okediji Daniel – Ibarapa North Igangan

Ajibola Raheem – Iseyin South

Ogunleke Timothy – Araromi

Abilawon Mufutau – Iseyin Central

Ojo- Akintola – Itesiwaju

Adeleke Olayiwola Jacob – Iwajowa

Jelili Oyinloye – Iwajowa Iwere-Ile

Kazeem Gbadamosi – Lagelu West

Babalola Asimiyu – Lagelu North

Abdul Kelani – Lagelu Iyana-Offa

Alhaji Ibrahim Ajagbe – Ogbomoso North.

NAN reports that Oyedokun Oyeniyi of Ogbomoso South was not cleared by the House.