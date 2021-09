Ghana names final 23-woman squad for Aisha Buhari Cup

Head Coach of two-time Women AFCON runners-up, Ghana’s Black Queens, Mercy Tagoe-Quarcoo has named her final list of 23 players for the maiden edition of Aisha Buhari Invitational Women’s Tournament holding in Nigeria 15th – 21st September 2021.

The list includes Sweden-based forward Portia Boakye, Priscilla Okyere who plays in Israel and nifty midfielder Grace Adams.

The Black Queens feature in Group B alongside the Indomitable Lionesses of Cameroon and South Africa’s Banyana Banyana.

THE LIST:

Goalkeepers: Fafali Dumehasi (Police Ladies); Victoria Agyei (Kumasi Sports Academy); Mary Neequaye (Immigration Ladies)

Defenders: Gladys Amfobea (Ladystrikers); Nina Norshie (Berry Ladies); Ellen Coleman (Ladystrikers); Janet Egyir (Hasaacas Ladies); Philicity Asuako (Police Ladies); Naomi Anima (Kumasi Sports Academy); Justice Tweneboaa (Ampem Dakoa Ladies)

Midfielders: Priscilla Okyere (Hapoel Be’er Sheva, Israel); Grace Acheampong (Ashtown Ladies); Rashida Ibrahim (Berry Ladies); Henrietta Annie (Police Ladies); Monica Addai (Berry Ladies); Grace Asantewaa (Real Betis, Spain); Grace Adams (Berry Ladies)

Forwards: Vivian Konadu Adjei (Thunder Queens); Elizabeth Owusuaa (Sea Lions); Sophaiah Agyaakwa (Soccer Intellectuals); Princella Adubea (Racing Feminino, Spain); Sonia Opoku (Ampem Dakoa Ladies); Portia Boakye (Djurgardens IF, Sweden)