Atlas Lionesses unveil 23-woman team for Aisha Buhari Cup

Coach Reynald Pedros has unveiled his 23-woman team of the Atlas Lionesses of Morocco for the maiden edition of the Aisha Buhari Invitational Tournament starting in Lagos on Wednesday.

The list includes Italy-based Seghir Sabah and the France-based duo of Hassani Marwa and El-Ghazouani Imene. The Lions are in the same Group A with hosts Nigeria and Mali.

THE LIST: Errmichi Khadija (ASFAR, Morocco); Hasnaoui Hind (ASFAR, Morocco); Salmi Rania (SC Casablanca, Morocco); Ahmamou Douha (ASFAR, Morocco); Redouani Zineb (ASFAR, Morocco); Ait ElHaj Hanane (ASFAR, Morocco); Rabbah Aziza (ASFAR, Morocco); Hassani Marwa (VGA Saint-Maur (France); Abdelahad Imane (SC Casablanca, Morocco); Nakkach Elodie Nahla (Servette FC Chenois Geneva, Switzerland); Amani Salma (US Saint-Malo, Switzerland)); Chhri Ghizlane (ASFAR, Morocco); Boukhami Siham (ASFAR, Morocco); Dahmos Fatima Zahra (ASFAR, Morocco); Seghir Sabah (US Sampdoria, Italy); Benzina Nouhaila (ASFAR, Morocco); Ben Houssine Yasmin (FC Wacker-Innsbruck, Austria); El-Ghazouani Imene (FF Yzeure Auvergne, France); Jraidi Ibtissam (ASFAR, Morocco); Chebbak Ghizlane (ASFAR, Morocco); Badri Najat (ASFAR, Morocco); Mssoudy Sanaa (ASFAR, Morocco); Tagnaout Fatima (ASFAR, Morocco)