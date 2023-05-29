Anyaoku, Remi Tinubu, Elumelu, 335 others get National Honours + Full list

President Muhammadu Buhari has approved the conferment of National Honours on 338 Nigerians and friends of Nigeria to mark the country’s democratic transition to another government.
Ibiene Roberts, Permanent Secretary, Ministry of Special Duties and Intergovernmental Affairs, said this on Sunday.
Roberts said: “There is one person to be conferred with the Grand Commander of the Order of the Niger (GCON), 21 names for Commander of the Order of the Niger (CON), 78 names for the Officer of the Federal Republic (OFR).
“Others are; 85 names for the Officer of the Order of Niger (OON), 52 names for the Member of the Order of Federal Republic (MFR), 22 names for the Member of the Order of Niger (MON, and 3 names for Federal Republic Medal (FRM 1).
“All award recipients are to send hard and soft copies of their citations/resumes to the Secretary, National Honours Award Committee, Federal Ministry of Special Duties and Inter-Governmental Affairs (FMSDIGA) on or before Wednesday, May.
“They will thereafter come to the FMSDIGA office located at the Federal Secretariat, Phase 1, Central Business District for collection of their Certificates and Medals on Thursday June 1.”
Ibiene urged the recipients to call the Secretary, National Honours Award Committee on the following contacts 0805938265, 08082182222 and 08034308817 for further enquiries and clarification.
Among those conferred with the national honours are a former Secretary General of the Commonwealth, Chief Emeka Anyaoku; incoming First Lady, Oluremi Tinubu; Co-Founder of Tony Elumelu Foundation, Dr. Awele Elumelu; and President of Transcorp Group, Dr. Owen Omogiafo.
Others include outgoing Ministers, Presidential Aides and Judges.
GRAND COMMANDER OF THE ORDER OF THE NIGER (GCON)
CHIEF EMEKA ANYAOKU
COMMANDER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (CFR)
HON. JUSTICE CHIMA CENTUS NWEZE, JSC
HON. JUSTICES AMINA ADAMU AUGIE, JSC
HON. JUSTICE UWANI MUSA ABBA AJI, JSC
HON. JUSTICE JOHN INYANG OKORO, JSC
HON. JUSTICE LAWAL GARBA, JSC
HON. JUSTICE HELEN M. OGUNWUMIJU, JSC
HON. JUSTICE I.N. M. SAULAWA, JSC
HON. JUSTICE ADAMU JAURO, JSC
HON. JUSTICE TIJJANI ABUBAKAR, JSC
HON. JUSTICE EMMANUEL A. AGIM, JSC
MAJ GEN. SAMUEL A. ADEBAYO
GODWIN EMEFIELE
MOHAMMED BAKINDO (POSTHUMOUS)
MALLAM MAMMAN DAURA
CHIEF BISI AKANDE
HRM MATTHEW ALAJI OPALUWA OGUCHE AKPA
HRH MOHAMMED SANI HALIRU DANTORO KITORO 1V
HRH MOHAMMED HAMIM NUHU SANUSI
HIM OBA DR. SEN. OLALEKAN MOHOOD ISHOLA BALOGUN
CHIEF OLUSEGUN OSOBA
HERBERT ONYEWUMBU WIGWE
ENGR. OLUMIYIWA BERNARD ALIU
SEN. HADI ABUBAKAR SIRIKA
COMMANDER OF THE ORDER OF THE NIGER (CON)
SUNDAY DARE
ENGR. SULEIMAN HUSSEIN ADAMU
SADIYA UMAR FAROUQ
MOHAMMED HASSAN ABDULLAHI
PROF ISA ALI IBRAHIM PANTAMI
SEN. GEORGE AKUME
DR. CHRIS NWABUEZE NGIGE
OGBENI RAUF ADESOJI AREGBESOLA
ARC. OLAMILEKAN ADEGBITE
DAME PAULLEN TALLEN
SEN. ADELEKE O. MAMORA
MUAZU JAJI SAMBO
ENGR. ABUBAKAR D. ALIYU, FNSE
GODDY JEDY AGBA
FESTUS KEYAMO, SAN
ALHAJI KASHIM IMAM
ABDULLAHI UMAR GANDUJE
ABDULRAHMAN ABDULRAZAQ
ADEGBOYEGA ISIAKA OYETOLA
MOHAMMED BADARU ABUBAKAR
UDOM GABRIEL EMMANUEL
AHMADU UMARU FINTIRI
AUGUSTINE OYAREKHUA ALEGEH, SAN
SEN. OLUREMI TINUBU
SEN. MUHAMMAD ADAMU ALIERO
SEN. ALIYU MAGATAKARDA WAMAKKO
SEN. LADY LILIAN EKWUNIFE
SEN. HENRY SERIAKE DICKSON
SEN. ABU IBRAHIM
SEN. ENGR. IBRAHIM ABDULLAHI GOBIR
SEN. IBRAHIM GAIDAM
SEN. PHILIP TANIMU ADUDA
YAHAYA BELLO
HRM AGABA-IDU, ELAIGWU ODOGBO OBAGAJI JOHN
HRM OBA ALHAJI (DR.) HAMEED OYELUDE MAKAMA (TEGBOSUN III)
GEOFFREY ONYEAMA
SHARON IKEAZOR, ESQ
AMB. MARYAM KATAGUM
MUSTAPHA BABA SHEHURI
PRINCE CLEM IKANADE AGBA
RAMATU TIJJANI ALIYU
SEN. GBEMISOLA SARAKI
AMB. ZUBAIR DADA
EMMANUEL EMEFIENIM
HRM OLU ANTHONY BAMIGBAIYE IDOWU
SEN. BASHEER LADO MOHAMMED
BABAJIDE OLUSOLA SANWO-OLU
SEN. HOPE UZODINMA
MUHAMMAD INUWA YAHAYA
CHIEF (DR) LEEMON AGBONJAGWE IKPEA
SIR CHIEF PIUS OLUWOLE AKINYELURE
ALHAJI ADAMU HUSSAINI
UMANA OKON UMANA
ADEDAPO OLUSEUN ABIODUN
HRM OBA ABDULWASIU OMOGBOLAHAN LAWAL
HRM KING ADM. DR. GODDY IDAMINABO IDIKISIME-OLUNWA
SEN. ALI MODU SHERIFF
OLOROGUN DR. MOSES O. TAIGA
BABA IBRAHIM BUNU
CHIEF TAIWO AFOLABI
SEN. LEKAN MUSTAPHA
CHIEF ADENIYI OLASUNMADE MICHAEL AKINTOLA, SAN
CHIEF (DR) ANTHONY ALETOR
SEN. KABIR GARBA MARAFA
SEN. BABAFEMI OJUDU
SEN. ABDULLAHI ABUBAKAR GUMEL
ABDULRASHEED BAWA
SEN. BABAJIDE OMOWORARE
ROTIMI JACOBS, SAN
HON. UMAR IBRAHIM EL-YAKUB
CHIEF STEVEN LAWANI
ROBERT EMMANUEL HAYES
SEN. JACK TILLEY-GYADO OFFICER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (OFR)
AVM ABUBAKAR ABDULLAHI
MRS. AISHAH N. AHMAD
EDWARD L. ADAMU
FOLASHODUN ADEBISI SHONUBI
DR. KINGSLEY OBIORA
ALHAJI UMAR ABDULLAHI
ENGR. AMUCHI GABRIEL OTUNYO CHUKUBEZE
CHIEF TERRY WAYA
AMAJU MELVIN PINNICK
BERNARD IYORLYAM HOM, SAN
SEN. NDA ISAIAH (POSTHUMOUS)
AVM JAMES GBUM (RTD)
H.E. GILBERT SASSINE
YAU SHEHU DARAZO
CHIEF TIMI ALAIBE
ENEUKWU IKECHUKWU EMMANUEL JOSEPH
MAJ. GEN. KAMILU OLAYINKA KADIRI
HABEEB OKUNOLA
HH AMINU BABBA DANAGUNDI
MUSA HALILU-AHMED
DR. PINHEIRO OLUWAKEMI ADEKUNLE UTHMAN, SAN
ENGR. SYLVANUS GHASARAH
MUAZU BAWA MOHAMMED
SULAIMAN MUHAMMAD ARGUNGU
ENGR. GBENGA OLU KOMOLAFE
CHIEF ISAAC SHAAHU
HON. JUSTICE R.C. AGBO, JCA
HON. JUSTICE J.O. BADA, JCA
HON. JUSTICE J.H.C SANKEY, JCA
HON. JUSTICE A.A.B. GUMEL, JCA
HON. JUSTICE H.S. TSAMANNI, JCA
HON. JUSTICE I.G. MBABA, JCA
HON. JUSTICE U.I. NDUKWE-ANYANWU, JCA
HON. JUSTICE H.S. IKYEGH, JCA
HON. JUSTICE O.O. DANIEL-KALIO, JCA
HON. JUSTICE M.I. SHUAIBU, JCA
MOHAMMED BELLO SHEHU
JUSTICE DANLADI UMAR
JUSTICE WILLIAM AGWADZA ATEDZE, PHD
ALHAJI NASIRU HALADU DANU
MAJ. GEN. M.S.A. ALIYU (RTD)
MAJ. GEN. CYRIL U. AGULANNA (RTD)
PROF MOHAMMED ISA
BARR. EMMANUEL OGALA, SAN
REAR ADMIRAL JAMILA ABBO MALAFA (RTD)
IYABO MASHA
MAJ. GEN. AK IBRAHIM
MAJ. GEN. GM MUTKUT
MAJ. GEN. AB OMOZOJE
MAJ. GEN. CG MUSA
AVM AO JOLASINMI
AVM IG LUBO
AVM TO YUSUF
AVM AG BELLO
R. ADM NA MUOGILIM
R. ADM SK IBRAHIM
R. ADM SS LASSA
R. ADM OE EYO
MAJ. GEN. BENSON AKINROLUYO (RTD)
CHARLES EKHOEUTOWMEN IDAHOSA
OLADIPO AIGBEDO OKPESEYI, SAN
SUNDAY IBRAHIM AMEH, SAN
ENGR. IBRAHIM ALI, FNSE
KEHINDE OLAMIDE OGUNWUMIJU, SAN
WINIFRED NWAUKPO AKPANI, FCA
HON. ADEKUNLE SONAME
WALE EDUN
CHIEF MADUBUKO CHINEDU BENSON
CHIEF DR. KENNETH U. IDIODI
CHIEF WILLIAM O. ADJEKUGHELE, FCA
DR. MRS. AWELE ELUMELU
AISHA SULAIMAN ACHIMUGU
DR. YEMI OGUNBIYI
PASTOR JOSEPH OLUSEYI MALOMO
ABDULWAHEED ABUBAKAR SULEIMAN
CAPT. PATRICK MUTAYANJLWA
AHMED KURU
OFFICER OF THE ORDER OF THE NIGER (OON)
MIRIAM OLUSANYA
NNEKA ONYEALI-IKPE
MOHAMMED JAMU YUSUF
DR. EKERE LOUIS ELOHO
DAVID ADELEKE (DAVIDO)
NEBOLISA O. ARAH
KUNLE AFOLAYAN
RT. HON. DICKSON TARKIGHIR
CHARLES OKPALEKE
HON. FARUK ADAMU ALIYU
GARBA SHEHU
AMB. YUSUF MAITAMA TUGGAR
JAMES SULE
MAURICE NNAMDI MBAERI
DAVID ADEJO ANDREW
IBIENE PATRICIA ROBERTS
TIJJANI IDRIS UMAR
WILLIAM NWANKWO ALO
DIDI ESTHER WALSON-JACK
OLUSEGUN ADEYEMI ADEKUNLE
FATIMA NANA MEDE
AMB. ABDULLAHI GWARY
ABUBAKAR MUSA
MARY EKPERE-ETA
LAOLU AKANDE
BAR. LADI JATO
AHMED RUFAI ZAKARI
MRS. MARYAM UWAIS
DR. NICHOLAS AUDIFFEREN
NZE CHIDI DURU
PROF MAY IFEOMA NWOYE
SEYI ADEKUNLE
ADEBOLA SHEIDU
AMB. JERRY SONNY UGOKWE, PHD
PROF FOLASADE TOLULOPE OGUNSOLA
SIR GODSON OLOGBO UKPEVO
OLUKAYODE ABRAHAM AJULO, ESQ.
CHIEF TONY CHUKWU
ALHAJI ALIYU ISMAILA NUMAN
HAJIA HALIMA BUBA
DR. BELLO MAIGARI
LANRE GBAJABIAMILA
SIR JOSEPH N. ARI
YUSUF MAINA-BUKAR, PHD
PROF AKIN ABAYOMI
ALHAJI ALIYU ISMAILA NUMAN
ALH. BASHIR IBRAHIM GWAMMAJA
BUARI CLEMENT OLURANTI
YUSUF YILA PHILIP
HASSAN BELLO
MAAGBE SAMUEL ADAA
ALH. KABIR MUHAMMAD MASHI
AUGUSTINE AZUKA (JAY JAY) OKOCHA
ENGR. ADOKIYE TOMBOMIEYE
OLUDARE AYODELE AKANDE, PHD
BASHIR IBRAHIM AL-MUSTAPHA
LINUS AWUTE, MNI
PROF UGBOAJA JOSEPH ODIRICHUKWU
HON. TEMITOPE ADEWALE
LADI AHMED JATTO, ESQ
MRS. DABNEY SHALLHOLMA
MRS. NKECHI OBI
TIWATOPE SAVAGE
MRS. LAJA ADEDOYIN
VICTOR IFIJEH
BAYO ONANUGA
DELE ALAKE
ENGR. AFOLABI SALAMI
PROF IBRAHIM ABUBAKAR
DR. SHUAIB M.L. BELGORE
JAFAR MUHAMMAD SHANONO
DR. MRS. FOLUKE ABDULRAZAQ
FR. PATRICK TOR ALUMUKU
RT. HON. YUSUF ADAMU GAGDI
DR. MRS. OWEN D. OMOGIAFO
HON. DR. ODIYOVWI OYOVWI OSUSU
HON. ABUBAKAR HASSAN NALARABA
IFEOMA ANAGBOGU
AIG AISHA ABUBAKAR
LUCY ZAIYOL ABAAGU ALUOR
COL. YUSUF DODO
PROF ARMAYAU HAMISU BICHI
DR. NESTOR INIMGBA
PROF TIJJANI AHMED MORA
AMB. GONI MODU
MEMBER OF THE ORDER OF THE FEDERAL REPUBLIC (MFR)
IDRIS AHMED KASIM, FSI
SHEHU USMAN BELLO
LT. COL. IA MANGA
AMB. MATHEW ADOLI
RICHARD AYODEJI MAKUN (AY)
ADEBISI ABIDEMI ADEBUTU
DR. JEFF NNAMANI
HON. FYNEMAN WILSON
ABDUL MUTALLAB MUKHTAR
DR. BABAGANA MOHAMMED AJI
JUSTICE MRS. TITI MABOGUNJE
HON. ZAKARY FUNSHO YUSUF
CHIEF NSIKAN INNOCENT UDOH
GODWIN TORITSEJU EBOSA
MR. ILLIYASU M.B. AGAKA
ENGR. DR. EMEM S. COFFIE
CHIEF HAA ORPIN
DR. MUKHTAR MUHAMMED
TOLA JOHNSON
AGWA TERWASE RICHARD
DR. JUMOKE ODUWOLE
MICHAEL ADEKUNLE OWOLABI
VICTOR JAMES OSIMHEN
DR. WOLE ABODERIN
ABDULLAHI BASHIR HASKE
NWAKUCHE SYLVESTER NDIDI, MNI
EJIKE C. UGBOAJA
ZAKARI-JIYA ALIYU
BABATUNDE AINA
ADAMU SAMBO
EMMANUEL ARIH
EMMANUEL AKPAKWU
DR. REGINALD CHIKA STANLEY
CHIEF DR. ERIC UMEOFIA
OLATUNBOSUN ARIYO
CHIEF (MRS) FUNMILAYO OLAJUMOKE FATOKUN
NUHU FULANI KWAJAFA
SIR ADEMOLA ADETULA
BAYO OMOBORIOWO
DR. AMOBI DANIEL NWOKAFOR, FCA
CHIEF EZE EMEKA EMMANUEL
ABUBAKAR SADIQ UMAR
GARBA MOHAMMED MUKHTAR
GEORGE ABANG EKPUNGU
AONDOAKAA EMMANUEL TERHEMEN, FCA
ENGR. SAMUEL FOLA CALEB
SANI LIMAN KILA
USMAN ISIAKA ALFRADARAI
TOLANI ALLI
DR. ALIYU IBRAHIM
ALHAJI ABUBAKAR YAKUBAU
MEMBER OF THE ORDER OF THE NIGER (MON)
CHIEF SURU OYAREDE
BARR. KEMELA OKARA
DR. USMAN BELLO
AKUTAH PIUS UKEYIMA
AMB. LAWRENCE OLOCHE EMMANUEL
SHEIKH ABDULKADIR JIMOH
BALA MOHAMMED
HON. EJIKE LUCKY CHUKWU
ADI JAMES VERNIMBE
ENGR. MICHAEL OJIMA FRIDAY
BARR. CLEMENT NWANKWO
PRINCE MUHAMMED KADEDE SULEIMAN
REV. FR. STEPHEN MAMZA
IYORSHE ORNGUDWEM
ABDULKARIM CHUKKOL, FWC
SHADRACH HARUNA
TOLU OGUNLESI
SUNDAY AGHAEZE
MRS. BUNMI ABIOLA MORGRIDGE
ADEBAYO OLUSANJO ODEJINMI
IBRAHIM GARBA MONITA
MICHAEL MSUAAN
APOSTLE DAVID ADEREMI BABALOLA
FEDERAL REPUBLIC MEDAL I (FRM I)
MRS. JUMOKE JANET AWODIGEDE
ALADE DORIS PAMELA
MOHAMMED HAKEEM ABIODUN.