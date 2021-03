All is set for Day 2 matches in the group stage of the CAF Confederation Cup.

The matches will be played on Wednesday across Africa.

Group A

Orlando Pirates (South Africa) vs Enyimba (Nigeria).

Ahly Benghazi (Libya) vs E.S. Setif (Algeria).

Group B

Coton Sport (Cameroon) vs RS Berkane (Morocco)

Napsa Stars (Zambia) vs JS Kabylie (Algeria).

Group C

Salitas (Burkina Faso) vs Etoile du Sahel (Tunisia)

Jaaraf (Senegal) vs CS Sfaxien (Tunisia)

Group D

Nkana FC (Zambia) vs Raja Casablanca (Morocco)

Namungo (Tanzania) vs Pyramids (Egypt)

PANA/NAN.